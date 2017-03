In Russia navigatore indica a un autista di aggirare un ingorgo in 68 anni

Pubblicazioni del 03/17/17

A un abitante della città di Voronež il navigatore satellitare ha proposto di aggirare un ingorgo per arrivare più in fretta alla destinazione stabilita. Il dispositivo ha calcolato che l'autista avrebbe dovuto rimanere in macchina per 68 anni.

I media locali hanno riferito che un abitante di Voronež stava cercando di raggiungere il posto di lavoro. Finito in un ingorgo, l'autista ha provato a cercare il percorso più veloce con l'aiuto del navigatore.

Si può immaginare lo stupore dell'uomo quando il dispositivo gli ha proposto di aggirare l'ingorgo in 24.855 giorni e 3 ore. Il tutto per percorrere soltanto 17 chilometri.

Il navigatore ha indicato una durata analoga anche rinnovando la richiesta. Per fortuna l'autista non ha avuto bisogno di ricorrere ai consigli del navigatore, riuscendo a perdere per strada soltanto 40 minuti di tempo.

Voronež, Zoja Oskolkova

