Pensionata russa dovrà pagare seimila euro per una rissa in aereo / La donna ha dato di matto e picchiato due hostess

Pubblicazioni del 03/20/17

Il tribunale ha condannato una pensionata di Krasnojarsk, che nella primavera del 2015, in stato di ubriachezza, aveva scatenato un putiferio durante il volo Krasnojarsk-Bangkok, a pagare una multa di 6.400 euro.

Durante il volo l'anziana, in chiaro stato di ubriachezza, iniziò a comportarsi in maniera aggressiva, a fare scenate, arrivando a colpire più volte le due hostess. Il comandante dell'equipaggio, valutando che sussistesse una minaccia alla sicurezza del volo, prese la decisione di far tornare l'aereo al punto di partenza. Dopo l'atterraggio la donna venne fatta scendere dall'aeromobile.

La rissosa pensionata si prese una denuncia amministrativa per «atti di teppismo di lieve entità" e una penale per percosse, anche se quest'ultima venne in seguito annullata grazie all'amnistia indetta in occasione del settantesimo anniversario della Vittoria nella Grande guerra patriottica.

In seguito la compagnia aerea fece causa all'anziana teppista, richiedendo il risarcimento dei danni. Il tribunale ha ora condannato la donna a pagare 6.400 euro.

Krasnojarsk, Svetlana Petrova

