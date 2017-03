Star del poker russo risulta tra gli evasori fiscali

Pubblicazioni del 03/20/17

Un abitante della città di Čeboksary è finito sotto inchiesta dopo aver vinto mezzo milione di euro in tornei esteri di poker. Come hanno spiegato gli inquirenti, il russo trentaseienne non ha pagato le tasse sui soldi vinti per una somma di 60 mila euro.

L'uomo ha partecipato a tornei internazionali di poker tra il 2011 e il 2013. Gli inquirenti hanno accertato che tutte le sue vincite sono avvenute fuori dei confini della Federazione russa. Tra le imprese del giocatore d'azzardo c'è anche il premio nel torneo finale del World Series of Poker che si è svolto a Las Vegas. Ha inoltre vinto i tornei di Berlino, Copenaghen e Deauville, in Francia.

Nel corso dell'inchiesta è stata richiesta una perizia legale fiscale e al fascicolo sono stati allegati documenti dell'agenzia fiscale.

Il giocatore d'azzardo è stato denunciato per «Evasione fiscale di entità rilevante». Nel caso che la star del poker compensasse del tutto il danno fiscale, cioè pagasse l'intera imposta arretrata oltre alle relative penali e multe, la causa penale nei suoi confronti potrebbe essere ritarata.

Čeboksary, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»