Un disguido linguistico... / Negli Urali una disputa tra traduttori rischia di mandare a rotoli il matrimonio di un biker e un'attrice del Congo

Pubblicazioni del 03/21/17

I collaboratori di un'agenzia di traduzioni hanno messo a rischio la felicità famigliare di un motociclista di Čeljabinsk e di un'attrice congolese. Il matrimonio, appena celebrato, rischia di sgretolarsi a causa di un increscioso errore dei traduttori, che non si sono messi d'accordo su come scrivere correttamente il nome della sposa in russo.

Questo problema impedisce alla donna di fare i documenti necessari e di ottenere la cittadinanza russa, motivo per cui rischia la deportazione e la separazione dal suo amato.

Anatolij, il motociclista, aveva deciso di servirsi di un'agenzia di traduzioni di Čeljabinsk, alla quale ha inviato i documenti di sua moglie, l'attrice congolese Audrey Indombe. Ma i diversi documenti sono finiti a diversi traduttori dell'agenzia, che non hanno pensato a mettersi d'accordo su come bisognasse scrivere il nome dell'eletta del biker di Čeljabinsk: «Odri», «Audrej» od «Oudrej».

In conclusione ciascuno dei traduttori ha utilizzato la variante della trascrizione russa che riteneva giusta. Tanto che ora i funzionari hanno dei dubbi sul fatto che la ragazza si sia davvero sposata con il cittadino russo o che invece non si tratti di tutt'altra persona.

I coniugi intanto sono pronti a fornire come prova anche il video delle nozze, tuttavia la polizia non considera il filmato come una prova sostanziale. Al contempo all'anagrafe raccontano che questo è già il terzo caso negli ultimi anni per cui a causa di un errore di traduzione si creano tali problemi.

Čeljabinsk, Oleg Kir'janov

