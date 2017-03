«Carrello elevatore scatenato» balla la break dance nel centro di San Pietroburgo

Pubblicazioni del 03/21/17

Nel centro di San Pietroburgo gli autisti locali hanno assistito a uno spettacolo inconsueto. Un carrello elevatore andato fuori controllo ha inscenato una «danza» in mezzo alla strada.

In rete sta diventando sempre più popolare il video ripreso da una dash cam vicino al teatro Mariinskij, nella capitale del Nord. Nel filmato si può vedere come un carrello elevatore esegua in mezzo alla strada un ballo che ricorda la break dance.

Da quanto si è venuto a sapere il mezzo pesante è andato fuori controllo dopo che all'autista si è inceppato il sistema elettronico. Il portale automobilistico rusdtp.ru riporta che a causa dell'incidente alcune macchine sono state danneggiate.

San Pietroburgo, Polina Nikolaeva

© 2017, «New Day – Italia»