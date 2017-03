Funzionari russi ricoprono i marciapiedi con il parquet (FOTO)

Pubblicazioni del 03/22/17

Gli abitanti di Archangel'sk riferiscono di un marciapiede che i funzionari hanno ricoperto con il parquet. All'amministrazione cittadina ritengono che a questo modo si potranno evitare le pozzanghere della strada, la cui copertura d'asfalto è tutta rovinata e aspetta da tempo di essere riparata.

Il marciapiede con il parquet è stato notato dagli abitanti di Archangel'sk davanti all'Università federale del Nord Lomonosov. Si è fatto notare che tra qualche giorno in città prenderà il via il forum internazionale «Artide – territorio del dialogo» e che il marciapiede condurrà alla nave rompighiaccio «Novorossijsk», sulla quale verrà allestito un albergo per gli ospiti dell'evento.

In comune hanno definito il marciapiede che porterà all'area esposizioni «decorativo». «La gente arriverà in città e almeno vedrà un po' del nostro colorito, dov'altro mai potranno camminare su un marciapiede in legno? È stato fatto appositamente perché gli ospiti possano passeggiarvi» – hanno dichiarato al dipartimento per l'economia urbana.

Le autorità locali hanno inoltre messo in evidenza come con l'aiuto del parquet si possano evitare le pozzanghere sulla strada, mentre il nuovo asfalto verrà posato in estate, come esige la normativa.

Archangel'sk, Zoja Oskolkova

