San Pietroburgo fa parte delle migliori mete turistiche del 2017

San Pietroburgo è stata inserita da TripAdvisor nell'elenco delle migliori 25 mete turistiche del mondo del 2017. Lo si riferisce sul sito della risorsa. La capitale del nord della Russia è al 14° posto della speciale classifica. La città è inoltre stata inclusa nella top ten delle migliori destinazioni di vacanza russe.

Gli esperti di TripAdvisor mettono in particolare risalto l'architettura di San Pietroburgo (il Palazzo d'Inverno e la Cattedrale di Kazan'), la vastissima collezione di opere d'arte dell'Ermitage, senza dimenticare i night club e i ristoranti locali.

Leader tra le mete turistiche del 2017, insignita del premio Travellers' Choice, è l'isola indonesiana di Bali. Come spiegano gli esperti, essa è adatta sia per gli amanti della vita da spiaggia sia per i seguaci del turismo attivo, i quali possono fare escursioni nella giungla e tra le montagne.

Al secondo posto della classifica c'è Londra, seguita da Parigi. Il quarto posto se l'è aggiudicato Roma. In quinta posizione si trova New York. Tra le prime dieci ci sono anche l'isola greca di Creta, Barcellona, la città cambogiana di Siem Reap, Praga e la provincia di Phuket in Tailandia.

Le classifiche Travellers' Choice vengono compilate dagli specialisti di TripAdvisor sulla base delle recensioni dei viaggiatori. Nel fare gli elenchi si tiene conto sia della quantità che della qualità dei commenti.

