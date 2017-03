In Calmucchia il concorso di bellezza si svolgerà senza la sfilata in costume da bagno

Pubblicazioni del 03/24/17

Gli organizzatori del concorso di bellezza «Miss Calmucchia» hanno rinunciato a far sfilare le ragazze in costume da bagno. La direzione dell'evento ha dichiarato che l'esibizione dei corpi seminudi delle concorrenti va contro gli usi e i costumi dell'educazione delle ragazze calmucche.

Al posto della sfilata le concorrenti mostreranno le loro capacità sportive. E nella sezione «Biglietto da visita» racconteranno di sé in lingua calmucca. È prevista anche la tradizionale uscita sul palco con i costumi tradizionali.

Come hanno raccontato gli organizzatori, questa volta la concezione del popolare evento è completamente cambiata. Adesso l'obiettivo principale del concorso non è più soltanto quello di conferire alla vincitrice il titolo di «Miss Calmucchia», ma anche quello di creare una piattaforma civile per divulgare uno stile sano di vita, i valori morali e famigliari e la ricca cultura nazionale del popolo della Calmucchia.

Ricordiamo che la nuova edizione del concorso di bellezza si svolgerà nella capitale della Repubblica Elista in maggio. Adesso è in corso la fase di preparazione, nella quale le ragazze imparano l'abc della recitazione e l'andatura da modelle e posano per i servizi fotografici.

Elista, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»