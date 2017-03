Nell'esercito russo verranno chiamati gli uomini fino ai 30 anni / I deputati hanno proposto di alzare il limite di età per il servizio militare

Pubblicazioni del 03/29/17

I deputati della Duma di stato della Federazione russa hanno esaminato la proposta di aumentare il limite d'età per il servizio militare. I parlamentari hanno inoltrato la proposta di alzare il limite massimo d'età da 27 a 30 anni. Secondo gli eletti del popolo, tale provvedimento scoraggerebbe i potenziali soldati dal sottrarsi dal servizio di leva.

Una serie di deputati russi ha espresso l'opinione che il limite d'età debba essere alzato a 30 anni affinché «gli imboscati non siano interessati a imboscarsi». Allo scopo di regolamentare le questioni relative al limite d'età per lo svolgimento del servizio militare e la responsabilità giuridica della renitenza alla leva alla Duma di stato è stato creato un apposito gruppo di lavoro.

Da notare che nel 2016 la cartolina precetto non è stata ricevuta da 90 mila potenziali soldati di leva. E anche se rispetto al 2015 la quantità di «imboscati» è diminuita del 20%, l'indicatore rimane comunque alto. Sono inoltre stati bloccati 160 siti Internet sui quali si davano consigli su come evitare il servizio militare.

L'anno scorso il ministero della Difesa della Federazione russa ha fatto una rettifica delle regole per la chiamata al servizio di leva. Gli emendamenti sono stati inseriti nei punti che riguardano le modalità per ottenere il rinvio o l'esonero dal servizio militare. Sono state inoltre introdotte norme più severe riguardo alla salute dei coscritti, in particolare quella psichica.

Ricordiamo che in Russia esiste il servizio militare obbligatorio. I giovani che hanno compiuto 18 anni e che non hanno controindicazioni di salute sono tenuti a prestare servizio nelle forze armate per 12 mesi. Accanto ai soldati di leva nell'esercito russo vengono arruolati anche i soldati a contratto.

Mosca, Zoja Oskolkova

