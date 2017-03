La Russia non ha bisogno dello zar / I russi vedono nella repubblica la forma di governo più adatta

Pubblicazioni del 03/31/17

Da un sondaggio sociologico è emerso che la maggioranza degli abitanti della Russia è categoricamente contraria alla monarchia come forma di governo dello stato. L'ordinamento statale più adatto, secondo l'opinione dei russi, è la repubblica, a favore della quale si è espresso l'88% degli intervistati.

Da notare che il numero di coloro che sono contrari all'autocrazia in Russia è in lenta ma costante crescita: dieci anni fa contro la forma di governo monarchica si era espresso il 66% dei rispondenti, nel 2013 il 67%, nel 2017 il 68%. Lo si evince dal sondaggio «La monarchia per la Russia: 100 anni dopo» nel quale sono stati coinvolti 1.800 cittadini russi.

Solamente un russo su cinque (il 22%) considera la possibilità di trasmettere il potere per via ereditaria e solo il 6% dei russi ritiene che il candidato al titolo di zar ci sia già nel paese. I più tolleranti nei confronti della monarchia sono i giovani, rilevano i sociologi. Nella fascia d'età dai 18 ai 34 anni su tale posizione si è espresso il 68%. Anche il 37% degli abitanti di Mosca e San Pietroburgo non sarebbe contrario all'autocrazia.

In compenso la metà degli interpellati non ha saputo rispondere alla domanda «Perché siete a favore della restaurazione della monarchia?". Un russo su dieci si auspica che il potere debba essere nelle mani di una sola persona, l'8% ritiene che l'ordinamento monarchico sia tradizionale per la Russia e un altro 8% è sicuro che tale forma di governo permetterebbe di mettere ordine nel paese. Tra coloro che sono contrari alla monarchia il 16% è a favore del potere al popolo; secondo loro in Russia ci dovrebbe essere la democrazia.

La forma di governo più adatta per la maggior parte degli intervistati è la repubblica. A favore di questo ordinamento statale si è espresso l'88% dei russi.

Secondo i politologi, in Russia per molti la monarchia è associata è qualcosa di obsoleto. La non elettività del potere ai loro occhi è strettamente legata alla mancanza di responsabilità di quello stesso potere davanti al popolo. Per questo in favore del sistema monarchico si esprimono più spesso le persone istruite, in grado di distinguerne le sue diverse forme.

Mosca, Zoja Oskolkova

