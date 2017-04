A un abitante degli Urali è stato proibito di portare un orso al guinzaglio

Pubblicazioni del 04/07/17

Alla polizia della città di Troick, negli Urali, sono arrivate diverse segnalazioni nei confronti di un veterinario che portava in giro un orso per le vie cittadine. I tutori dell'ordine hanno di conseguenza proibito di portare a passeggio l'animale nonostante che il suo proprietario ritenga che il plantigrado non rappresenti un pericolo per le persone.

I poliziotti hanno riferito che il veterinario ha comprato legalmente l'orsacchiotto e lo tiene nella sua abitazione. Di tanto in tanto l'uomo portava l'animale a spasso, indossandogli una museruola e tenendolo al guinzaglio. Nonostante questo ai cittadini l'animale «domestico» incuteva timore. Essi hanno paura delle sue unghie affilate e temono che l'orso possa sfuggire al suo padrone e combinare qualche guaio.

Il padrone dell'orso non capisce perché si sia calamitata tutta questa attenzione su di lui. «Sì, l'ho portato a passeggio. Ma si tratta solamente di un orsetto. È del tutto innocuo, come un bambino. È ancora lontano dall'età riproduttiva» – ha assicurato il veterinario.

Le autorità cittadine stanno cercando di convincere il proprietario dell'orsetto a darlo a uno zoo, dove non costituirebbe un pericolo per le persone circostanti e dove sarebbe trattato con le dovute cure.

Troick, Zoja Oskolkova

