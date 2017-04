In Russia inaspriti i requisiti per i piloti d'aereo

Pubblicazioni del 04/10/17

La «Rosaviacija», l'agenzia federale dei trasporti aerei, ha chiuso la scappatoia che utilizzava chi sognava di mettersi al volante di comando di un aereo passeggeri senza avere la dovuta esperienza. I diplomati degli istituti superiori dell'aviazione civile che hanno studiato per corrispondenza resteranno senza attestati di pilota commerciale.

Il fatto è che gli studenti delle facoltà per corrispondenza assimilano solamente nozioni teoriche sulla guida degli aerei, senza la necessaria pratica delle ore di volo. Ad esempio, la compagnia aerea russa «Aeroflot» assume soltanto piloti la cui esperienza di volo è di almeno 500 ore su un determinato tipo di aeromobile.

I centri d'istruzione aerea non danno la necessaria preparazione di volo, per questo i neodiplomati non dovrebbero in alcun modo essere ammessi a guidare voli dell'aviazione commerciale. All'ufficio stampa dell'Autorità di controllo nella sfera dei trasporti della Federazione russa hanno riferito che possono diventare piloti commerciali soltanto i diplomati degli istituti d'aviazione medi e superiori, tassativamente statali.

A quanto pare, molti che hanno legato la propria vita al cielo dapprima hanno frequentato centri d'aviazione russi e stranieri allo scopo di ottenere l'attestato di pilota civile. Tuttavia questo non consente di trasportare passeggeri e merci. Per questo in seguito, per ottenere il diploma di «Esercizio di volo degli aeromobili civili», hanno dovuto studiare alla facoltà per corrispondenza in uno degli istituti superiori russi dell'aviazione civile. Dopo due anni in cui hanno assimilato esclusivamente nozioni teoriche, sono diventati piloti commerciali.

È stato reso noto che a coloro che hanno già ottenuto questo tipo di attestati non gli verranno ritirati i diplomi.

Mosca, Zoja Oskolkova

