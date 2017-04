In Russia vivere è pericoloso ma divertente / Lo dice la classifica della sicurezza dei paesi del mondo

Pubblicazioni del 04/17/17

Nella recentissima ricerca del Forum economico mondiale dedicata alla sicurezza della vita nei paesi del mondo la Russia è risultata solamente al 109° posto su 136. Rispetto alla classifica precedente il paese è riuscito comunque ha risalire di 17 posizioni.

la cosa interessante è che nell'indice della felicità la Russia è 49ª. Gli esperti sono un po' perplessi, in quanto per gli abitanti di molti paesi la felicità è impossibile senza la sicurezza. I paesi più tranquilli in genere risultano anche i più felici. Ad esempio l'Islanda sta solidamente sul podio di entrambe le classifiche. In Russia tuttavia le cose vanno diversamente.

La vicina Ucraina rientra invece nella «norma», essendo allo stesso tempo tra i dieci paesi meno sicuri e non particolarmente felici. Nella classifica l'Ucraina è al 127° posto, di una sola posizione davanti all'Honduras. Nella ricerca del 2016 gli esperti del Forum economico mondiale non avevano nemmeno incluso il paese a causa dell'insufficienza dei dati a disposizione.

A far compagnia all'Ucraina ci sono anche Kenya (129°), Egitto (130°), Venezuela (131°), Nigeria (132°), Pakistan (133°), Salvador (134°), Yemen (135°) e Colombia (136°).

Il paese meno pericolo è la Finlandia, davanti agli Emirati arabi uniti. Nella top-10 ci sono anche Oman, Hong Kong (parte della Repubblica popolare cinese), Singapore, Norvegia, Svizzera, Ruanda e Qatar. L'Italia si trova al 70° posto per gli indicatori di sicurezza.

Ricordiamo che nello stilare la classifica gli autori tengono conto di diversi parametri come la presenza di conflitti armati in corso, la situazione della criminalità nel paese, compreso il terrorismo, il livello di fiducia della popolazione nei confronti delle forze dell'ordine, la capacità di queste ultime di proteggere i cittadini.

