In Tagikistan d'ora in poi sarà vietato chiamare i bambini non in tagiko

Pubblicazioni del 04/19/17

In Tagikistan è stato pubblicato il registro dei nomi nazionali con i quali si possono chiamare i bambini. L'elenco è stato stilato dal ministero della Cultura della repubblica.

Nella pubblicazione ci sono più di 3.000 esempi di nomi nazionali tagiki. In essa si riporta anche la forma corretta della loro scrittura in russo e in inglese. Il registro dei nomi nazionali tagiki viene pubblicato con l'obiettivo di far rinascere i valori storici e culturali del paese.

Gli emendamenti di legge che regolamentano le modalità di scrittura di cognome, nome e patronimico sono stati introdotti nel marzo 2016. «Si vieta di dare al bambino nomi estranei alla cultura nazionale tagika, nomi di oggetti, merci, animali e uccelli, nonché nomi e locuzioni offensive, che ledono l'onore e la dignità della persona e dividono le persone in caste» – si dice nella legge.

Si mette anche in evidenza come resti garantito il diritto delle minoranze nazionali del Tagikistan di nominare i bambini secondo le loro tradizioni: in questo caso le modalità di scrittura di cognome, nome e patronimico seguono le regole ortografiche della lingua corrispondente.

In precedenza negli uffici dell'anagrafe del Tagikistan erano state introdotte delle brochure con i nomi tagiki e durante la registrazione del bambino ai genitori veniva proposto di scegliere un nome dall'elenco, ma tale procedimento aveva solamente un carattere di raccomandazione.

Dušanbe, Zoja Berezina

