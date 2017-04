Studente russo travestito da ragazza vince concorso di biancheria intima (FOTO)

Pubblicazioni del 04/20/17

Lo studente ventenne Andrej Nagornyj di Južno-Sachalinsk, che si trova nell'Estremo oriente della Russia, ha vinto un concorso di biancheria intima per ragazze. Il concorso, indetto da una catena di negozi, si è tenuto alla fine di dicembre dello scorso anno, anche se i media si sono interessati a questa storia insolita soltanto adesso.

Andrej ha presentato al concorso quattro fotografie in biancheria intima, scrive l'agenzia Life. Il ragazzo afferma di essere stato aiutato dalla sua ragazza a scegliere il look più sexy. Non contava certo di vincere il concorso, per questo è rimasto molto sorpreso quando la giuria ha assegnato proprio a lui il primo posto e il titolo di «Miss Avocado 2016». Come premio ad Andrej è stato proposto di partecipare a un servizio fotografico.

Per la verità il vincitore del concorso non ha poi preso parte a nessun servizio fotografico. Quando gli organizzatori si sono resi conto di aver assegnato il titolo di «Miss Avocado» a un ragazzo, si sono rifiutati di premiarlo. Per spiegare la loro decisione hanno comunicato ad Andrej che secondo il regolamento al concorso potevano partecipare solamente ragazze.

Andrej del resto non se l'è presa poi tanto e ha risposto agli organizzatori di essersi divertito a partecipare al concorso. Ha chiesto loro di dargli almeno un diploma, ma la sua richiesta è rimasta senza risposta.

L'aspetto di Andrej Nagornyj è molto femminile: capelli lunghi, tratti delicati del viso, fisico sottile. In molte sue fotografie sui social si vede come si faccia il manicure e a volte si trucchi.

Južno-Sachalinsk, Zoja Oskolkova

