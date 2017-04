Nell'Estremo oriente della Russia leone marino ruba il pesce ai pescatori (VIDEO)

Pubblicazioni del 04/24/17

Nel porto di Petropavlovsk-Kamčatskij, nell'Estremo oriente della Russia, è successo un incidente piuttosto bizzarro: un leone marino è stato beccato a rubare il pesce da dei cassonetti ed è stato filmato da dei passanti.

Nella didascalia al video si spiega che il ladruncolo è andato in barca tutto il giorno con i pescatori locali. E quando è sceso a riva vicino a una barca attraccata, ha deciso di sgraffignare il pesce pescato dai pescatori. Le casse con il pesce erano in attesa di essere caricate sui camion frigoriferi. Il leone marino si è appoggiato ai cassonetti del pesce e si è messo a mangiarne il contenuto. Tra l'altro l'animale non era minimamente turbato dalla presenza di una folla di gente intorno a lui.

Da notare che non è la prima volta che i leoni marini si fanno notare in Internet per delle situazioni bizzarre. Uno di questi casi è avvenuto poco più di un mese fa durante lo scarico del pesce da una delle barche attraccate. Un leone marino di grandi dimensioni è venuto sulla riva e ha attaccato la pompa con la quale il pesce veniva prelevato dal motopeschereccio. Il leone marino era talmente affamato che i marinai non sono riusciti a cacciarlo in mare e allora si sono messi a lanciargli i pesci che trangugiava al volo.

Il leone marino di Steller, in russo sivuč, è la specie più grande della famiglia degli otaridi. Alcuni esemplari raggiungono i quattro metri di lunghezza e il peso di una tonnellata. Ma in media la «statura» di questi animali è di 2,5-3 metri e la massa di circa 600 kg.

Petropavlovsk-Kamčatskij, Zoja Berezina

© 2017, «New Day – Italia»