La Russia ha escluso tre cosmonauti dalla squadra spaziale

La commissione interministeriale per la selezione dei cosmonauti e la loro nomina negli equipaggi dell'agenzia statale russa «Roskosmos» ha deciso di escludere dalla squadra spaziale i cosmonauti Sergej Volkov, Aleksandr Samokutjaev e Sergej Revin.

In precedenza era stato reso noto che Volkov ha scritto una lettera di dimissioni volontarie. Come si è poi saputo, Samokutjaev e Revin sono stati sospesi dai voli per indicazioni mediche.

Volkov ha compiuto tre missioni spaziali per una durata complessiva di 547 giorni, effettuando quattro uscite nello spazio aperto per una durata complessiva di 23 ore e 26 minuti. Il primo volo nello spazio il cosmonauta lo effettuò nel 2008, il secondo nel 2011, il terzo da settembre 2015 a marzo 2016.

Sul conto di Samokutjaev ci sono due voli cosmici: il primo lo effettuò nel 2011, il secondo nel 2014. La durata complessiva dei suoi voli è stata di 331 giorni. Ha compiuto due uscite nello spazio aperto. Revin ha invece effettuato un volo spaziale nel 2012 per una durata di 125 giorni.

Come ha riferito il direttore del Centro di addestramento dei cosmonauti, il pilota spaziale Jurij Lončakov, i cosmonauti uscenti di solito vengono impiegati al Centro di comando dei voli, all'azienda «Energia» e all'Istituto centrale di ricerca di ingegneria meccanica.

In precedenza era stata data la notizia che il recordman per il tempo complessivo trascorso nello spazio Gennadij Padalka ha preso la decisione di lasciare la squadra dei cosmonauti. Padalka ha comunicato che lavorerà nella squadra fino al 28 aprile. Il cosmonauta ha poi raccontato di essere pronto a compiere il suo sesto volo orbitale, per stabilire un ulteriore record di permanenza nello spazio, ma di non essere stato assegnato all'equipaggio.

