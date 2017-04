In Siberia una mucca fa la passeggera di un'automobile (FOTO, VIDEO)

Pubblicazioni del 04/26/17

Nella comunità on-line dedicata agli incidenti stradali nella regione di Omsk è stata pubblicata una foto di una vecchia automobile sovietica sul cui sedile posteriore si trova una mucca. In ogni caso questo lo si evince dalla didascalia all'incredibile immagine.

Foto: vk.com/chp55

«Sulla strada Omsk-Novosibirsk ho incontrato un'automobile che trasportava una mucca nell'abitacolo», comunica l'autore.

Alcuni utenti hanno messo in dubbio che questa modalità di trasporto sia tecnicamente possibile. E tuttavia su Internet si ricordano anche altri casi di trasporto di bovini di grandi dimensioni dentro vetture ancora meno capienti.

Video Trasporto di una mucca in una macchina in Kazakistan

Video Mucca in una macchina nella regione di Belgorod

Ricordiamo che in Russia sono noti anche casi di trasporto di orsi nell'abitacolo della macchina. D'altra parte all'Ispettorato statale per la circolazione e la sicurezza stradale hanno spiegato che per la legislazione russa trasportare animali nell'abitacolo delle automobili non è proibito, poiché essi vengono equiparati agli altri tipi di carico.

Omsk, Ivan Gridin

