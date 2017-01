I media hanno mostrato la «first lady» della Bielorussia (VIDEO)

Pubblicazioni del 01/11/17

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukašenko alla funzione natalizia in una delle chiese di Minsk si è presentato assieme al figlio Kolja e a una donna sconosciuta.

Il leader bielorusso è arrivato al tempio con una macchina di servizio. Lukašenko, seduto sul sedile posteriore, è uscito dalla portiera destra, come testimonia il video pubblicato dal canale televisivo «Belarus 1». Dalla portiera sinistra per primo è uscito il figlio del leader bielorusso, Kolja, seguito da una donna con la testa avvolta in un foulard.

È emblematico che nelle cronache ufficiali la donna misteriosa non venga ricordata. Altre fonti non contengono neanche immagini dell'arrivo del corteo presidenziale alla chiesa.

Ricordiamo come in precedenza il figlio minore di Lukašenko avesse smesso di comparire in pubblico. Era stato comunicato che Nikolaj dedicasse tutte le sue attenzioni alla scuola. Il leader bielorusso aveva però riferito come il bambino non desiderasse diventare il presidente della Bielorussia.

Secondo le fonti di pubblico dominio, Aleksandr Lukašenko è sposato dal 1975 con l'insegnante di bielorusso Galina Želnerovič. La coppia non vive insieme, anche se ufficialmente non sono divorziati. Il figlio Nikolaj è nato da una relazione extramatrimoniale. Secondo la versione dei media bielorussi, la madre del bambino sarebbe il primario dell'ospedale della Direzione degli affari del presidente, l'ex medico personale di Lukašenko Irina Abel'skaja.

