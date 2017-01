Il figlio del presidente ucraino caduto in disgrazia vende immobili con modella di Playboy (FOTO)

Pubblicazioni del 01/12/17

Aleksandr Janukovič, figlio dell'ex presidente dell'Ucraina, aprirà un business nel settore immobiliare in Montenegro assieme alla trentunenne modella e cantante di Belgrado Soraja Vučelić.

Il tabloid montenegrino «Kolektiv» riferisce che il figlio di Viktor Janukovič, ricercato in Ucraina, è pronto a investire 13 milioni di euro nella costruzione di appartamenti ed edifici commerciali; a quanto pare l'idea del business gli sarebbe stata data dalla bomba sexy Soraja Vučelić, con la quale ha fatto amicizia negli ultimi tempi.

Soraja, brunetta dal seno prosperoso e dalle labbra carnose, per alcuni anni è stata la star di un reality-show e di sovente è apparsa sulle pagine di Playboy, ma il top della popolarità e i migliori contratti pubblicitari la modella li ha raggiunti in seguito alla storia d'amore con Neymar, l'attaccante brasiliano del Barcellona.

Secondo la rivista, la brunetta con la quinta di seno diventerà l'intermediaria di Aleksandr Janukovič per la vendita di immobili in Montenegro con una percentuale prestabilita con il partner commerciale.

La modella non ha né smentito né confermato le voci. Nel frattempo, è stato reso noto che Janukovič ha conosciuto la Vučelić durante le vacanze in Montenegro tramite amici comuni. Da notare che lui sperava in una storia con la modella, ma lei ha subito stroncato i suoi tentativi. Questo ha però posto le basi per una partnership commerciale. A quanto pare, Janukovič avrebbe proposto alla ragazza di creare un'impresa di investimenti immobiliari.

La Vučelić ha già una ditta specializzata nella vendita di immobili. In passato la modella di Playboy aveva più volte annunciato di non volersi limitare alla carriera di modella e di volersi occupare di politica, tanto che alcuni suoi conoscenti si erano offerti di aiutarla a creare una frazione.

Da notare come la Vučelić continui comunque a comparire sulle passerelle e sulle copertine di riviste famose e renda regolarmente felici i suoi ammiratori con fotografie esplicite sul suo profilo social.

Nel frattempo, il Montenegro ha smentito le informazioni sull'attività immobiliare del figlio di Janukovič in quel paese. L'agenzia per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del Montenegro ha negato che Aleksandr Janukovič stia conducendo delle trattative per investire nel paese. Analoghe informazioni sono state smentite anche dal governo montenegrino.

Ricordiamo che nell'ottobre dello scorso anno la Procura generale aveva riferito di avere dei sospetti nei confronti del figlio dell'ex presidente dell'Ucraina Viktor Janukovič. I fatti riguarderebbero la residenza di «Mežigor'e», il complesso di edifici nel villaggio di Novye Petrovcy della regione di Kiev, nella quale aveva risieduto l'ex presidente dell'Ucraina dal 2002 al 2014. Aleksandr era sospettato di appropriazione illecita di beni dello stato per più di 17 milioni di euro. I media ucraini hanno preso «Mežigor'e» a simbolo della corruzione presidenziale, definendola il museo della corruzione. L'affitto di un ettaro della residenza costava a Janukovič 10 euro al mese.

La residenza del presidente ucraino «Mežigor'e»

Kiev, Zoja Oskolkova

