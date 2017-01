Shock! Negli Urali la figlia adolescente di un deputato reclamizza la prostituzione

Pubblicazioni del 01/23/17

A Ekaterinburg rischia di scoppiare uno scandalo a sfondo sessuale con risvolti criminali: alla stampa è trapelata la notizia che la figlia quindicenne di uno dei deputati della duma cittadina abbia posato per delle fotografie utilizzate per pubblicizzare un sito di servizi sessuali e che addirittura li avrebbe prestati.

Secondo il giornale on-line «Life», che si rifà a una fonte delle forze dell'ordine, la direttrice del ginnasio più prestigioso della città avrebbe ricevuto una lettera con il link a un sito di servizi intimi. In una delle ragazze la direttrice avrebbe riconosciuto la sua alunna. Sul sito la giovane si mostrava in tutte le pose e proponeva servizi intimi.

Il giornale riferisce che il padre della scolara è un noto deputato della duma cittadina, membro della commissione per l'autogoverno locale, le politiche culturali e informatiche e i rapporti con la società.

Da quanto è trapelato dalla fonte delle forze dell'ordine, la minorenne non avrebbe negato di aver posato per la réclame dei servizi sopra descritti. La proposta di posare per delle foto sexy la ragazza l'avrebbe ricevuta su un social network da una donna sconosciuta. Alla polizia la scolara ha spiegato che voleva solo guadagnare qualche soldo, anche se non ha precisato quanto, perché non è stata pagata.

La madre della ragazza ha raccontato di avere un rapporto complicato con la figlia, la quale spesso la inganna. Ad esempio, le dice di andare da una sua amica, ma poi passa il tempo da un'altra parte. La madre l'ha capito quando ha inserito nel telefono la funzione di controllo genitoriale, che localizza esattamente dove si trovi la figlia, per questo i genitori non escludono la possibilità che la figlia quindicenne abbia anche lavorato nell'industria del sesso.

Per le leggi russe anche un servizio fotografico intimo con una minorenne può essere considerato come un atto depravato di carattere sessuale. Se dalle indagini risulterà che la ragazza ha effettivamente prestato servizi intimi, il proprietario del sito rischia una denuncia per istigazione alla prostituzione minorile.

Ekaterinburg, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»