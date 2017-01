Russo vende il suo gatto-medium a 80 mila euro

Pubblicazioni del 01/24/17

Un abitante di Blagoveščensk, nell'Estremo Oriente della Russia, ha messo in vendita il suo gatto per 80 mila euro. Il proprietario assicura che l'animale è in possesso di facoltà paranormali.

L'età del felino, secondo il suo padrone, sarebbe di 800 anni. «Gatto con il rarissimo dono di comunicare con l'aldilà. Vede spettri, spiriti, entità astrali. Sa comunicare con loro, bloccare o aumentare il loro effetto. Inestimabile assistente nelle sedute spiritiche. Può diagnosticare e curare tutte le malattie pensabili e impensabili, far invaghire mariti e mogli, scacciare le amanti, attrarre fortuna e ricchezza» ‒ enumera il padrone i pregi della sua «merce» in un annuncio pubblicato su Internet.

Il gatto miracoloso ha però anche qualche controindicazione. In particolare, secondo il suo proprietario, il felino «sa passare attraverso i muri, può rendersi invisibile», «tramite ipnosi costringe i suoi padroni a dargli da mangiare gli alimenti più prelibati del frigorifero o mandarli in piena notte a compragli il salame».

A quanto racconta il suo padrone, ci sarebbero già dei potenziali acquirenti del gatto. Si tratterebbe di una donna di un'altra regione, la quale sarebbe d'accordo a pagare l'animale domestico 78 mila euro e, secondo il proprietario, gli avrebbe già dato un anticipo. La compratrice si occupa di spiritismo ed è interessata alle tecniche occulte.

Blagoveščensk, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»