Sulla Moscova avvistata una nave fantasma (FOTO)

Pubblicazioni del 01/25/17

In rete è comparsa una foto di uno dei ponti di Mosca, sotto il quale sta passando una nave. Ma in realtà, a ben vedere, nell'immagine non c'è nessuna imbarcazione.

Nella foto (scattata dal lungofiume Puškinskaja) è raffigurato un ponte sulla Moscova, vicino al quale sta passando una nave. Tuttavia se si guarda con più attenzione risulta che nelle vicinanze del ponte non c'è nessuna imbarcazione.

La nave fantasma sulla Moscova

L'utente che ha pubblicato la strana foto ha spiegato che l'«oggetto natante» si è creato, sul lungofiume ben illuminato, in un'area dove non battevano i raggi del sole. Con la conseguenza che a livello visuale pareva che nel fiume stesse passando una nave.

Altri utenti hanno però confessato che anche dopo questa spiegazione non sono riusciti a discernere dove nella foto ci fosse l'ombra, tanto chiaramente vedevano la nave.

Lo stesso ponte con una luce normale

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»