Nella penisola dei Čukči orsi bianchi allestiscono un luna park

Pubblicazioni del 02/06/17

Nel parco nazionale «Beringija», che si trova nella penisola dei Čukči nell'Estremo Oriente della Russia, sono state rinvenute delle orme di orsi bianchi. Gli animali sono andati un po' in giro per il territorio del parco, sono arrivati in un villaggio abbandonato e sono rotolati giù dalle montagnette.

Gli ispettori hanno trovato le tracce della passeggiata degli orsi bianchi durante il pattugliamento di due aree del parco nazionale. Hanno constatato che un orso non solo è andato in giro per l'ex centro abitato, ma è anche rotolato giù dalla montagnetta e ha scavato tre fosse profonde in cerca di cibo.

Nello stesso posto in cui si pensa dove sia passato l'orso sono poi state trovate delle orme di misura minore con accanto orme più grandi. È possibile che si trattasse di un'orsa bianca con uno o due cuccioli.

Inoltre, sul pendio di un'altra montagnetta sono state rinvenute numerose tracce di rotolamento degli orsi. Nei prossimi giorni gli operatori del parco continueranno a ispezionare il territorio per stabilire se gli orsi sono rimasti nella zona. Per il momento loro hanno visto solamente delle volpi polari, che non si sono spaventate per la loro presenza e si sono addirittura fatte fotografare.

In precedenza era stato comunicato che nella penisola dei Čukči è in programma l'apertura di un Centro dell'orso bianco. Il nuovo ente potrebbe diventare un luogo d'attrazione per i turisti appassionati di questi animali.

Anadyr', Zoja Oskolkova

