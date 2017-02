In una chiesa rurale negli Urali s'è stabilito un poltergeist

Pubblicazioni del 02/10/17

Negli Urali Meridionali i parrocchiani di una chiesa rurale hanno paura di visitarla a causa di strani rumori e vibrazioni. I misteriosi fenomeni hanno cominciato a manifestarsi nell'antica chiesa di San Nicola il taumaturgo due mesi fa.

Secondo i parrocchiani, durante le funzioni domenicali si sentirebbero dei suoni fragorosi, simili a un bussare. All'inizio nessuno ci dette troppa importanza, ma poi il bussare ininterrotto ha cominciato a incutere timore agli ortodossi. A causa del rumore, inoltre, a volte si mette a vibrare il pavimento.

Come se non bastasse, una volta sotto gli occhi dei parrocchiani, prima della funzione, ha pigliato fuoco uno straccio. E due scolari del villaggio sono riusciti perfino a stabilire «un contatto» con lo spirito: alle loro domande il poltergeist in caso di risposta affermativa batteva un colpo, in caso di risposta negativa due.

I rappresentanti della Chiesa russa ortodossa ritengono che i parrocchiani non debbano avere alcun motivo di preoccuparsi, spiegando gli strani suoni con fenomeni di carattere esclusivamente fisico. In questa chiesa è stato allacciato il gas e sono stati installati i relativi impianti, ed è possibile che i suoni provengano dalla caldaia e che le persone si siano fatte suggestionare. Gli scantinati del tempio sono chiusi e non ispezionati da tempo. È dunque possibile che ci siano delle condutture che quasi nessuno conosce.

Questa chiesa in pietra è stata costruita nel 1906. In epoca sovietica l'edificio venne utilizzato come magazzino, sala cinematografica e club del villaggio. Nel 2004 l'edificio della chiesa venne riconsegnato alla comunità religiosa. Ne 2005 prese il via la ristrutturazione del tempio e, una volta conclusa, ripresero le funzioni religiose.

