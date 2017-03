Scienziati russi si apprestano a scoprire i segreti delle mummie egizie

Pubblicazioni del 03/16/17

Il centro russo di ricerca scientifica «Istituto Kurčatov» sta facendo delle ricerche sulle mummie egizie. Gli scienziati si apprestano con l'ausilio delle tecnologie più all'avanguardia a esaminare i corpi mummificati e a stabilire cosa vi si trovi dentro.

Come ha raccontato il direttore del centro scientifico Michail Koval'čuk, i ricercatori stanno per cominciare un interessante lavoro di studio su questi reperti dell'antichità. A tale scopo potrebbe servire una serie combinata di esami, dalla tomografia computerizzata alla creazione di un modello in 3D, in modo da riuscire letteralmente a «scoprire» la mummia avvolta nelle bende e a guardare che cosa c'è dentro.

Nelle ricerche dovranno essere coinvolti antropologi e medici, assieme ai quali verranno effettuate le analisi chimiche del corpo imbalsamato e l'analisi del genoma della mummia, che dovrebbe permettere di scoprire quali erano le malattie in quel periodo e quale evoluzione hanno subito nel tempo.

Inoltre, questi progetti dovrebbero interessare anche i musei. Infatti, utilizzando un modello in 3D, si può installare accanto ai reperti un monitor speciale tramite il quale i visitatori potranno osservare il suo contenuto nei particolari. Tale tecnologia la si può utilizzare per la creazione di copie perfette in 3D della mummia.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»