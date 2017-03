Ci sono fantasmi tra di noi? / In Crimea al corteo festivo è comparso uno spettro (FOTO)

Pubblicazioni del 03/21/17

Alcuni attenti cittadini della località turistica di Jalta, in Crimea, hanno visto un fantasma in una fotografia del corteo dedicato al Giorno della memoria dei parà caduti eroicamente in Cecenia e al Giorno delle forze per le operazioni speciali.

In secondo piano si vede una sorta di «spirito» che ricorda un uomo che s'innalza sopra le teste di quelli davanti. L'ovale del viso del fantasma si vede distintamente: gli occhi, la fronte, le sopracciglia e il naso. Lo «spettro» tra l'altro ha un aspetto tranquillo e nient'affatto funesto.

Ricordiamo che di episodi con «fantasmi nell'immagine» se ne sono verificati piuttosto di frequente fin dall'inizio della comparsa della fotografia. Il maggior numero di casi si è verificato in Gran Bretagna. Uno dei più celebri è il fantasma sulla scala del Museo nazionale di Greenwich. La foto venne scattata nel 1966. Gli esperti, tra cui alcuni specialisti della Kodak, arrivarono alla conclusione che l'immagine fosse autentica.

Per quanto concerne la foto di Jalta, in questo caso i fotografi fanno notare come il sole trapeli attraverso gli alberi e come a causa della bassa qualità dell'immagine stessa e della stampa si sia creata l'illusione di un viso.

Jalta, Zoja Berezina

© 2017, «New Day – Italia»