Secondo gli scienziati Marte cozzerà contro la Terra / I terrestri rischiano una catastrofe galattica

Pubblicazioni del 03/23/17

I geofisici americani, dopo aver studiato i dati delle alterazioni del flusso luminoso che cade sulla Terra, sono arrivati alla conclusione che il nostro pianeta cambi periodicamente la propria orbita. Ed è del tutto plausibile che la Terra rischi di scontrarsi con Marte.

Il geofisico Stephen Meyers dell'Università del Wisconsin di Madison (USA) ha fatto una ricerca assieme ai suoi colleghi che ha messo in evidenza come il Sistema solare sia caotico. La cosa vuol dire che piccole alterazioni dei parametri orbitali kepleriani della Terra potrebbero portare a una destabilizzazione di tutto il sistema. Lo riferisce «Scientific American».

Nel corso di 50 milioni di anni l'orbita terrestre ha cambiato la sua forma con una periodicità di 2,4 milioni di anni, e con la medesima regolarità si sono verificati anche i cambiamenti climatici sul pianeta. Tuttavia, quando gli scienziati hanno datato dei campioni rinvenuti in Colorado, si è scoperto che 85 milioni di anni fa questa stessa periodicità era di due volte più breve, di 1,2 milioni di anni. I geofisici hanno attribuito questo fatto all'influenza di Marte.

In conclusione gli scienziati hanno trovato delle prove geologiche univoche sul fatto che il Sistema solare sia caotico. I ricercatori non hanno escluso che tra qualche miliardo di anni la Terra e Marte possano entrare in collisione. Del resto ci sono buone probabilità che molto prima di questo evento entrambi i pianeti vengano annientati dal Sole.

Madison, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»