Abitanti degli Urali denunciano l'attacco di un misterioso animale

Pubblicazioni del 04/07/17

Un animale sconosciuto ha attaccato un podere di campagna negli Urali meridionali. Quasi duecento tra polli e galline sono rimasti vittime del misterioso aggressore.

Gli abitanti locali hanno raccontato che l'animale è riuscito a penetrare nel territorio privato dove venivano allevati pulcini e galli di diverse razze. La bestia ha letteralmente fatto a pezzi la ricoperture del fienile. I contadini dicono che il mattino successivo all'incidente il cane dei vicini era letteralmente in lacrime. Tutta la notte il cane non ha abbaiato e dopo invece ha cominciato a comportarsi in modo molto strano.

«Il nostro pollame passa tutto l'inverno nelle serre, non era mai accaduto niente di simile» – ha raccontato una delle abitanti locali. «Ma un mattino abbiamo trovato due serre aperte, sulle galline c'erano tracce di lotta, tutti gli uccelli erano morti. Alcuni avevano le zampe morsicate e le ali sbranate. Qualche animale ha fatto una carneficina nelle serre».

Da notare che l'animale non è riuscito a penetrare nella vicina serra con le oche. Al mattino sono stati ritrovati alcuni pulcini ancora vivi che si erano nascosti nei luoghi più disparati. Il danno per la fattoria è comunque molto ingente.

Čeljabinsk, Oleg Kir'janov

