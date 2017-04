Secondo gli scienziati in autunno ci sarà la fine del mondo / Gli abitanti della terra non moriranno all'istante

Pubblicazioni del 04/19/17

Gli scienziati hanno annunciato la data della catastrofe cosmica che ucciderà tutti gli esseri viventi sulla Terra. La causa della fine del mondo sarà un corpo celeste che entrerà in collisione con il nostro pianeta. Tuttavia uomini, animali e vegetali non periranno per le conseguenze dello scontro ma a causa dei mutamenti climatici.

Un oggetto non identificato del diametro di più di 40 metri andrà a sbattere sulla Terra il 12 ottobre 2017, riferisce «The Mirror». In conseguenza dell'urto si formerà un profondo cratere, poiché l'asteroide sfreccia nello spazio a una velocità pazzesca.

Gli specialisti ritengono che la caduta del corpo celeste provocherà dei cambiamenti climatici irreversibili, in particolare il deterioramento dell'ozonosfera. Senza questa barriera difensiva il Sole annienterà tutti gli esseri viventi sulla Terra.

In precedenza la fine del mondo nell'ottobre dell'anno in corso l'aveva pronosticata lo scienziato americano David Meade. Secondo lui, la Terra si scontrerà con il Pianeta X Nibiru anche se non ha predetto la data precisa.

Da notare che le profezie dell'apocalisse compaiono sui media regolarmente. Alcune di esse riescono addirittura a seminare il panico tra le popolazioni di diversi paesi. Alcuni terrestri particolarmente impressionabili nella speranza di sfuggire alla catastrofe si costruiscono perfino dei bunker sotterranei nei quali si possono trascorrere alcuni mesi senza uscire in superficie.

New York, Zoja Oskolkova

