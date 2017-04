Gli extraterrestri possono invadere la Terra in qualsiasi momento / Lo ha detto il direttore della NASA

Pubblicazioni del 04/27/17

Il direttore della NASA Charles Bolden durante una conferenza a Houston ha fatto una dichiarazione sconvolgente. Bolden ha affermato che gli alieni presto s'impossesseranno della Terra. L'invasione dovrebbe avvenire entro il 2025. Alla NASA si sono affrettati a prendere le distanze dalle parole del direttore, dicendo che si tratta solamente di una sua opinione personale.

«Nello spazio ci sono molte cose strane, e alcune di esse probabilmente hanno già notato la nostra esistenza. Noi abbiamo calcolato che nell'Universo esistono per lo meno 30 mila civiltà extraterrestri» – cita Bolden «Planet Today».

Nel suo discorso il direttore della NASA ha messo in evidenza come l'attiva esplorazione dello spazio cosmico da parte dell'umanità non abbia certo potuto passare inosservata agli extraterrestri tecnologicamente avanzati. Bolden ha precisato che l'invasione potrebbe avere luogo in qualsiasi momento.

Le parole del direttore dell'ente spaziale americano hanno provocato l'effetto di una bomba. Bolden è stato fatto scendere dal palco di tutta fretta e in seguito si è saputo che gli è stata data una licenza di sei mesi per malattia. Sono inoltre state annullate tutte le interviste che Bolden avrebbe dovuto dare prossimamente.

Altri collaboratori della NASA hanno criticato le affermazioni del loro capo. Il vicedirettore Dave Newman ha dichiarato che l'ente non dispone delle informazioni su una possibile invasione aliena.

Washington, Ivan Gridin

