A Rostov un rapper di 10 anni ha fatto un concerto di beneficienza (VIDEO)

Il rapper russo di 10 anni Vitja Trubačëv è andato con la chitarra in una via affollata della città e ha eseguito alcune hit famose per aiutare gli animali randagi. Il bambino ha cantato anche canzoni scritte da lui. Con i soldi raccolti il rapper in erba ha intenzione di dar da mangiare ai gatti affamati.

«Se in tasca ti avanza un copechino, vai a compare del cibo e dallo a un gattino» ‒ ha cantato in rima il giovane musicista. Con il suo concerto in strada il giovane artista ha tirato su poco più di 5 euro.

Vitja aiuta spesso i gatti randagi, comprandogli del cibo con i propri soldi.

Il bambino sogna che la sua iniziativa possa diventare un evento di massa. Il rapper pensa che anche le star russe dovrebbero preoccuparsi degli animali randagi.

Rostov sul Don, Zoja Oskolkova

