Regista russo s'appresta a girare negli USA un film sul genio Perel'man (FOTO) / Per il ruolo del matematico è stato scelto un giovane attore teatrale

Pubblicazioni del 01/12/17

Il regista degli Urali Andrej Grigor'ev si sta preparando a girare un film sul geniale matematico Grigorij Perel'man, che ha risolto uno dei sette enigmi del millennio. Grigor'ev e la sua équipe sono volati apposta a New York, dove da due settimane stanno incontrando giovani e celebri matematici, visitando le principali università e cercando le location per le riprese. Per il ruolo di Perel'man per ora è stato confermato il giovane attore del Teatro degli Urali Aleksej Romanov. Ma secondo l'attore anche i suoi colleghi nel film potranno diventare delle vere star. Certo, perché il film venga realizzato, c'è ancora bisogno di raccogliere molti soldi.

L'idea di fare un film sul grande matematico Grigorij Perel'man, che ha risolto uno dei sette enigmi del millennio, dimostrando la congettura di Poincaré, è venuta al regista di Ekaterinburg Andrej Grigor'ev nel 2015. «Perel'man» sarà un film d'invenzione, alla cui base però ci saranno fatti reali della sua vita: la conoscenza con la comunità matematica di San Pietroburgo, la vittoria alle olimpiadi scolastiche a Budapest, la conoscenza con il primo milionario dell'Europa orientale Ernő Rubik, la dissoluzione dell'Urss, la partenza per l'America, il periodo di stasi a San Pietroburgo. E, naturalmente, gli anni dedicati alla dimostrazione della più complessa equazione matematica, la rinuncia al premio da un milione di dollari.

Il budget del film è di 1,5 milioni di euro. Parte di questi soldi gli autori del film hanno intenzione di raccoglierli tramite il crowfunding, il finanziamento collettivo di progetti grazie al quale si può raccogliere la somma necessaria. La raccolta è già partita.

«Il destino di Grigorij Perel'man è noto a tutti da ormai 10 anni. Una volta vidi un articolo in Internet su come James Cameron avesse intenzione di girare un film su Perel'man. La considerai una cosa del tutto normale: un grande regista trova un grande copione. Tutto secondo logica, ne sarebbe venuto fuori un film dalle grandi speranze. Ma nessuno dell'entourage di Cameron aveva mai sentito parlare di Perel'man, e la storia dell'incredibile matematico rimase dunque appannaggio delle agenzie d'informazione pietroburghesi. In Perel'man c'è qualcosa di ignoto e allettante, qualcosa di sconcertante e di estremo» ‒ racconta Andrej Grigor'ev sulla pagina della raccolta fondi per girare il film.

Per prepararsi alle riprese e conoscere in quale ambiente abbia vissuto e lavorato il giovane scienziato negli USA negli anni Novanta, Andrej Grigor'ev in dicembre è volato a New York. Inoltre il regista degli Urali è riuscito a visitare le università nelle quali dopo la sua scoperta all'inizio degli anni Duemila Perel'man ha tenuto le sue prime lezioni sul teorema di Poincaré e anche, cosa inverosimile, a parlare con il professor Shing-Tung Yau. Lo stesso che con un gruppo di scienziati verificò le dimostrazioni di Perel'man e quasi non le considerò come un plagio. Fu in seguito a quello scandalo matematico che Perel'man probabilmente rifiutò il premio da un milione di dollari.

Al momento per le riprese del film è stato confermato soltanto un artista, il giovane attore del Teatro di Ekaterinburg Aleksej Romanov, il quale dovrà interpretare «uno dei tre» Perel'man dopo i 20 anni. Per l'artista si tratta del primo ruolo nel cinema.

In generale intorno al progetto girano molte voci, in parte generate dallo stesso regista. In particolare, su una sua pagina social ha scritto che il film è pronto a finanziarlo l'oligarca russo Roman Abramovič, anche se in verità l'uomo che si vede nella fotografia allegata non assomiglia molto al famoso miliardario. Grigor'ev inoltre accenna al fatto che nel film sarà invitato il famoso attore russo Pёtr Mamonov, ma se la cosa sia vera per ora non si sa.

Il copione definitivo del film «Perel'man» dovrebbe essere pronto entro la fine di marzo. Allora tramite degli intermediari lo si vorrebbe far vedere allo stesso Perel'man. Tramite degli intermediari in quanto lo scienziato raramente esce di casa e comunica con sconosciuti.

Ekaterinburg, Ol'ga Tarasova

© 2017, «New Day – Italia»