Islandese che non sa il russo diventa fan del tele-show del patriarca Kirill

Pubblicazioni del 01/16/17

Il vescovo Antonij Bogorodskij, vicario del primate della Chiesa russa ortodossa, ha raccontato di aver incontrato in Islanda un abitante locale che ha confessato di ascoltare tutte le settimane la trasmissione «La parola del pastore», nonostante non capisca di che cosa in essa si parli.

Il cittadino islandese ha raccontato che oltre alla trasmissione televisiva ascolta anche i sermoni di Kirill. «Anche se non capisce nemmeno una parola, lui sente una qualche forza speciale emanata da quelle parole» ‒ ha raccontato il sacerdote ai media russi.

Antonij ha visitato l'Islanda in occasione dei 15 anni dell'avvento del Patriarcato di Mosca su quest'isola. La trasmissione «La parola del pastore» va in onda dal 1994 e per quasi tutto questo tempo è stata condotta dall'attuale patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill, che anche dopo il suo insediamento non ha rinunciato al suo show televisivo.

Reykjavík, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»