A Mosca 30 mila biglietti per la Pinacoteca vaticana venduti in due ore

In sole due ore sono stati venduti 30 mila biglietti per la mostra «Roma Aeterna. I capolavori della Pinacoteca vaticana. Bellini, Raffaello, Caravaggio». Lo si è reso noto sul sito della Galleria Tret'jakov.

«Al momento tutti i biglietti per la mostra fino al 19 febbraio sono stati venduti, parte dei biglietti si trova in fase di emissione. Nel caso in cui parte delle prenotazioni non venisse acquistata, questi biglietti verranno di nuovo messi in vendita sul sito» ‒ si dice nel comunicato della galleria.

In dicembre era stato comunicato che all'ingresso della Galleria Tret'jakov si era formata una calca nella fila tra coloro che aspiravano a vedere la mostra. La folla che era in coda per i biglietti della mostra nella filiale della Galleria Tret'jakov ha buttato giù parte della recinzione. Alcune persone sono cadute, e nella coda si è formata una calca.

L'esposizione «Roma Aeterna. I capolavori della Pinacoteca vaticana. Bellini, Raffaello, Caravaggio» si è inaugurata a Mosca il 25 novembre. Tutti i biglietti per dicembre erano già andati a ruba in autunno. All'ufficio stampa del museo hanno precisato che fin dall'inizio della vendita dei biglietti per la mostra si è venuta a creare una situazione complicata da gestire in quanto «c'è un grandissimo subbuglio intorno a essa».

Mosca, Zoja Oskolkova

