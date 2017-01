A Rostov sul Don un prete ubriaco provoca un grosso incidente / Risultato: sette macchine danneggiate, due persone ferite

01/16/17 Islandese che non sa il russo diventa fan del tele-show del patriarca Kirill / Il vescovo Antonij Bogorodskij, vicario del primate della Chiesa russa ortodossa, ha raccontato di aver incontrato in Islanda un abitante locale che ha confessato di ascoltare tutte le settimane la trasmissione «La parola del pastore», nonostante non capisca di che cosa in essa si parli