La Russia inclusa tra le migliori mete turistiche del 2017 grazie alla Rivoluzione d'Ottobre

Uno dei principali giornali britannici, «The Telegraph», ha incluso la Russia nell'elenco dei 20 paesi che si consiglia di visitare nel 2017. Secondo gli osservatori, il paese merita di essere visitato per il suo vastissimo patrimonio culturale e anche per il centenario della Rivoluzione d'Ottobre.

Nella loro rassegna sui 20 migliori paesi per viaggiare nel 2017, i giornalisti britannici definiscono la Russia «un paese misterioso, che alcuni considerano ostile». Ma secondo gli analisti del giornale le cose non stanno così: Russia e Gran Bretagna hanno legami sociali e culturali piuttosto stretti, in particolare molte cose in comune nella letteratura, nella musica e nel balletto. «Perfino la regina è direttamente legata ai Romanov (la dinastia degli zar che ha dominato la Russia fino alla rivoluzione del 1917)» ‒ scrive «The Telegraph».

I giornalisti inglesi mettono anche in rilievo la tetraggine esteriore dei russi, spiegando questa peculiarità con le dure prove a cui il destino ha sottoposto i russi nelle passate generazioni. «Se comunicherete con i russi, capirete che il loro senso dell'umorismo non è poi così diverso dal nostro» ‒ scrive il giornale.

Un altro motivo per visitare la Russia proprio nel 2017, secondo il giornale, è il centenario della Rivoluzione d'Ottobre, una chance unica di toccare con mano la storia e di guardare gli avvenimenti di quegli anni negli «interni» storici: le sale del Palazzo d'Inverno, il mausoleo di Lenin, il Cremlino ecc.

«Se siete a conoscenza dei dettagli, è una chance per cercare di riconoscerli sul posto e per capire quello che abbiamo in comune con la Russia e quello che invece ci divide da questo paese» ‒ scrive «The Telegraph».

Mosca, Zoja Oskolkova

