In Russia viene messo in vendita uno Smartphone religioso da 24 mila euro (FOTO)

La compagnia Gresso, specializzata nella creazione di Smartphone di lusso, ha presentato la collezione di gadget dedicati alla Chiesa russa ortodossa.

La linea è stata lanciata in occasione della festività dell'Epifania. Il corpo degli Smartphone è ricoperto d'oro zecchino. Sul retro del gadget sono incise una croce cristiana e la scritta «Salva e preserva». Il prezzo dello Smartphone con i pulsanti in oro è di 6 mila euro, in brillanti 24 mila euro. La compagnia Gresso ha dichiarato di aver intenzione di regalare uno dei nuovi telefoni al patriarca della Chiesa russa ortodossa Kirill.

Gli utenti dei social network hanno reagito con stupore alla novità dell'uscita di uno Smartphone per gli ortodossi. Secondo l'espressione di uno dei commentatori, lo Smartphone ortodosso «non ha un prezzo cristiano». Gli utenti si sono posti la domanda su quanti ortodossi potranno permettersi simili Smartphone. Secondo qualcuno, soltanto gli oligarchi ortodossi.

Alcuni russi hanno rivolto delle domande concrete al produttore del costoso telefono. In particolare, erano interessati al fatto se si potesse o meno tuffarsi in un buco nel ghiaccio con questo Smartphone. Va infatti ricordato che durante la festività dell'Epifania, nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, secondo la tradizione i russi si immergono nelle fonti battesimali ghiacciate che vengono allestite in tutto il paese. È degno di nota che di regola in questo periodo la temperatura dell'aria è particolarmente bassa, cosa che non frena gli abitanti della Russia dall'immergersi nell'acqua ghiacciata.

Aggiungiamo che nello scorso autunno la compagnia Gresso ha annunciato l'uscita di una collezione speciale di telefoni per i deputati della Duma di stato della Federazione russa. Il principale tratto distintivo di questa serie è l'elenco preimpostato dei numeri di telefono di frazioni, comitati e direzioni della camera bassa del parlamento e di ciascuno dei 450 deputati, nonché dei membri del Consiglio della Federazione e di altri enti statali.

Mosca, Zoja Oskolkova

