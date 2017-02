Fortezza centenaria in Estremo Oriente messa all'asta (VIDEO)

Pubblicazioni del 02/27/17

L'amministrazione cittadina di Vladivostok ha messo all'asta 18 lotti con diverse unità immobiliari della fortezza, parte dei quali potranno essere utilizzati a titolo gratuito.

La prima asta, durante la quale verranno offerti sette lotti, si terrà il 22 marzo 2017. La seconda, con i rimanenti 11 lotti, è prevista per il 23 marzo 2017. Durante l'asta si contratterà il prezzo dell'acquisto del diritto di locazione che dipenderà dal valore stimato dell'unità immobiliare.

La maggior parte delle costruzioni rappresentano interessanti oggetti museali e turistici, con una loro storia e un loro colorito. Molte di esse di fatto sono delle aree panoramiche già pronte dalle quali si aprono viste mozzafiato sull'isola Russkij.

In Comune hanno spiegato che la decisione sull'usufrutto a titolo gratuito è stata presa sulla base del fatto che le unità della fortezza necessitano di ingenti investimenti di capitali. Per fare in modo che le costruzioni si conservino e riacquistino una nuova vita è necessario ristrutturarle, creare un'infrastruttura e in alcuni casi fare anche dei lavori di restauro. La durata del contratto con gli investitori è di cinque anni.

Come avevano scritto in precedenza i media locali, lo scorso autunno le autorità cittadine avevano già intrapreso dei tentativi di dare in affitto parti della fortezza, ma non avevano trovato nessuno disposto a pagare il canone mensile. Evidentemente i funzionari sperano che le nuove condizioni e l'opportunità dell'usufrutto a titolo gratuito facciano aumentare l'interesse degli imprenditori nei confronti delle unità della fortezza.

La fortezza di Vladivostok è un complesso sistema di fortificazioni, costruito tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo nelle vicinanze della città. La fortezza, edificata alla luce dell'esperienza della Guerra russo-giapponese, si ascrive tra le più possenti fortezze marittime del mondo. Essa venne eretta da ingegneri militari, costruttori e soldati russi. La sua costruzione non venne portata a termine a causa dello scoppio della Prima guerra mondiale e poi della Rivoluzione d'Ottobre.

Attualmente nella proprietà municipale si trovano 103 unità immobiliari, facenti parte di 33 costruzioni della fortezza (forti, contrafforti, caposaldi, batterie, polveriere). Al momento vengono utilizzate 27 unità, appartenenti a 14 fortificazioni della fortezza.

