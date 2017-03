In Russia il clero comincerà a celebrare il Giorno di San Patrizio

Pubblicazioni del 03/13/17

La chiesa russa ortodossa ha deciso di celebrare il Giorno di San Patrizio, il patrono celeste degli irlandesi.

Come hanno riferito al Centro sinodale per le relazioni della chiesa con la società e i media, il nome di San Patrizio, più noto in Russia come San Patrik, è stato inserito nell'elenco dei nomi degli antichi santi che vissero nell'Europa centrale e occidentale prima del 1054.

L'elenco dei santi è stato compilato sulla base delle informazioni sulla loro venerazione nelle diocesi in Europa occidentale della chiesa ortodossa. Si è tenuto conto anche dell'irreprensibilità con cui hanno professato la fede ortodossa, le circostanze con cui sono stati glorificati e l'assenza di menzione del loro nome nelle opere polemiche per la lotta contro la Chiesa d'Oriente e il rito orientale.

Patrizio d'Irlanda fu beatificato prima dello scisma delle chiese. Di fatto fu canonizzato, anche se non venne indicato nell'elenco della Chiesa russa ortodossa. Adesso questa lacuna è stata colmata.

Ricordiamo che il Giorno di San Patrizio è una festa nazionale in Irlanda, Irlanda del Nord, sull'isola di Montserrat e nella provincia canadese di Terranova e Labrador e negli ultimi anni si è iniziato a celebrarlo anche in Russia.

Mosca, Zoja Oskolkova

