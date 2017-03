Negli Urali aperta la mostra dei quadri invisibili (FOTO)

Pubblicazioni del 03/24/17

Nel museo della città di Ekaterinburg è stata inaugurata un'originale mostra di quadri dipinti con inchiostri invisibili. La mostra s'intitola «La realtà nascosta». Alla luce del giorno e con una normale illuminazione da interno i visitatori vedono tele vuote oppure una singola parte del soggetto. Al buio invece davanti a loro si apre la realtà nascosta.

Colori e luminosità sorprendenti, impossibili da vedere in natura, si sprigionano soltanto in questa mostra. Per creare questi capolavori unici sono state usate tecnologie scientifiche all'avanguardia. I raggi luminosi con un diapason di 300-400 nanometri utilizzati sono del tutto innocui per la salute, cosa che è dimostrata scientificamente.

Foto: social, gruppo «La realtà nascosta»

Nella mostra sono esposte alcune decine di immagini inconsuete per ogni gusto: capolavori dell'architettura mondiale, animali, paesaggi naturali, disegni astratti e anche ritratti di celebrità.

All'esposizione è inoltre presentata la collezione unica degli ologrammi delle opere dell'Ermitage, creati con la tecnica dell'emulsione fotografica anni '70. Essi sono talmente realistici da essere diventati dei veri e propri pezzi da museo, acquisendo un certo valore. Nel mondo contemporaneo gli ologrammi vengono fatti con il laser.

Ekaterinburg, Zoja Oskolkova

