In Dagestan è comparsa Daenerys Targaryen del «Trono di Spade»

Pubblicazioni del 03/30/17

Una cittadina del Dagestan di nome Zajnab ha rifatto il passaporto e ha assunto il nome della protagonista della popolare serie televisiva «Il Trono di Spade». Adesso la ventiduenne Daenerys Abdullaevna Targaryen vende draghi di peluche in un negozio di giocattoli della città di Izberbaš. Il passaporto con il suo nuovo nome la ragazza l'ha ricevuto il 14 febbraio di quest'anno.

I suoi conoscenti fanno notare la sua somiglianza con la protagonista della serie televisiva Daenerys «Nata dalla Tempesta», interpretata dall'attrice Emilia Clarke. Pure la «khaleesi del Dagestan» ha gli stessi capelli ossigenati. Gli occhi però sono castani, riferisce la rivista «Life».

La ragazza ha confermato il cambio del nome, ma preferisce non parlarne troppo. «È vero, ho cambiato il mio nome per una scommessa. Ma non so neanche chi sia Targaryen» – dice Daenerys.

A differenza del suo impavido prototipo, la «sovrana dei draghi del Dagestan» ha paura che la giudichino male e non la comprendano. I suoi genitori non sono ancora venuti a sapere che la loro figlia adesso appartiene alla casata dei Targaryen.

Machačkala, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»