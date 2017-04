L'autore del «Trono di Spade» verrà in Russia per il festival di letteratura fantastica

Pubblicazioni del 04/10/17

Lo scrittore americano George Martin, autore del ciclo «Cronache del Ghiaccio e del Fuoco» che sta alla base della serie televisiva «Il Trono di Spade», verrà in Russia per un festival letterario. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'evento.

Il segretario di George Martin ha confermato che lo scrittore parteciperà a tutte e quattro le giornate dei lavori dell'Assemblea fantastica pietroburghese. A quali eventi specifici, è in via di definizione. Ma è assolutamente certo che s'incontrerà con i propri lettori.

L'Assemblea fantastica pietroburghese si svolge nella regione di Leningrado dal 2011. È un luogo d'incontro per lettori, scrittori, traduttori, illustratori, editori e tutti coloro che hanno in un modo o nell'altro a che fare con il genere della letteratura fantastica. Quest'anno l'Assemblea avrà luogo dal 18 al 21 agosto.

Gli ammiratori russi dell'opera di George Martin aspettavano la visita dello scrittore già da qualche anno, ma per un motivo o per l'altro il suo viaggio era sempre saltato. Nel 2008 tra gli appassionati di letteratura fantastica era girata l'informazione che i famosi scrittori Neil Gaiman e George Martin sarebbero venuti a Mosca per il festival Eurocon. Tuttavia la loro visita non ebbe luogo.

George Martin è uno scrittore, sceneggiatore, produttore, redattore americano contemporaneo, vincitore di molti premi letterari. Divenne noto a livello mondiale alla fine degli anni Settanta grazie a una serie di racconti e romanzi brevi fantascientifici del genere horror. Tra i lettori russi è diventato particolarmente popolare dopo l'uscita sugli schermi della serie televisiva «Il Trono di Spade», basato sul ciclo di libri «Cronache del Ghiaccio e del Fuoco».

Nel settembre del 2016 la serie «Il Trono di Spade» ha ottenuto il titolo di «miglior serial drammatico» alla cerimonia di premiazione del 68° premio televisivo «Emmy Award». La sesta stagione del «Trono di Spade» è stata candidata a 23 premi, vincendo in totale 12 «Emmy», tra cui quello per la miglior regia e la miglior sceneggiatura. La prima tv della settima stagione della serie è prevista per il 16 luglio 2017.

San Pietroburgo, Polina Nikolaeva

© 2017, «New Day – Italia»