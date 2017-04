In Ucraina si vendono i posti in chiesa per la funzione pasquale

Pubblicazioni del 04/17/17

Alle porte della festività pasquale in Ucraina ha fatto la sua comparsa un tipo di business piuttosto inusuale. Lo si potrebbe classificare come «servizio per i fedeli pigri»: in cambio di un piccolo compenso una «persona ben preparata» può assistere al posto vostro alla funzione in chiesa.

Gli annunci dei servizi pasquali si stanno diffondendo in Internet, scrive il giornale ucraino «Vesti». A Kiev un'ora di presenza alla funzione divina al posto di qualcun altro costa non meno di due euro. In orario notturno, fa notare il giornale, il prezzo è un po' più caro.

«Posso stare in piedi per voi alla funzione per alcune ore per circa 9 euro. In più dovrete rimborsarmi le spese di trasporto» – ha raccontato Viktor, l'autore di uno di questi annunci. Il suo servizio è speciale: si offre infatti di occupare un posticino alla funzione nella cattedrale di San Vladimiro a Kiev, dove nella notte di Pasqua verrà a pregare il presidente dell'Ucraina Petro Porošenko.

A conferma del fatto che il servizio venga effettivamente eseguito gli autori degli annunci di solito promettono delle fotografie o un collegamento in diretta dal tempio.

Come variante di questo servizio ci sono anche i posti a pagamento sulle sedie e sulle panche nella chiesa. Per 35-70 centesimi di euro una nonnetta del posto terrà occupato per voi un posto a sedere in modo che durante la funzione possiate sedervi e riposarvi un po'. A quanto dicono gli abitanti di Kiev, queste intraprendenti nonnette occupano i posti nelle chiese fin dall'ora di pranzo.

Il business pasquale è assai diffuso e variegato, e non soltanto in Ucraina: ai fedeli ortodossi vengono proposti tour nei luoghi sacri, pagnotte pasquali d'autore e master class sulla loro preparazione, consegna di piatti benedetti, lavori di cucito a tema e molto altro.

Quest'anno hanno stupito tutti i venditori di animali domestici. Appositamente per Pasqua i negozianti hanno cominciato a vendere cuccioli di akita americano in dei cestini decorati con uova-souvenir, fiori e leprottini. Uno di questi cuccioli pasquali costa circa 1.300 euro.

Kiev, Zoja Oskolkova

