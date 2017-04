Cantante russa pubblica foto da schianto una settimana dopo il parto (FOTO)

Pubblicazioni del 04/19/17

La cantante russa Anna Sedokova, 34 anni, ha mostrato ai suoi fan le sue forme a una settimana dalla nascita del suo terzo figlio. La bella cantante ha pubblicato una serie di scatti in costume da bagno, mettendo in evidenza il petto formoso e le gambe affusolate.

«Il piccolo ha già una settimana e ce ne siamo andati in piscina. Sole e palme. Proprio quello di cui ha bisogno una mamma» – ha commentato la Sedokova la sua prima foto. È evidente che la vita della star non è ancora perfettamente snella, visto che la nasconde aiutandosi con un gioco di luce e la giacchetta di jeans. Tuttavia anche solo quello che si vede ha mandato in visibilio i suoi ammiratori, che l'hanno ricoperta di complimenti.

Ce ne sono stati non pochi che hanno però trovato la figura della cantante che ha appena partorito non così bella da esibirla apertamente in pubblico. Le giovani mamme hanno invece difeso la loro beniamina asserendo che tutte le mamme hanno bisogno di rilassarsi ogni tanto.

Anna Sedokova è diventata mamma per la terza volta la settimana scorsa in una clinica di Los Angeles. Nei pochi commenti ha fatto capire che non è stato tutto così facile ma che questo non le ha impedito di farsi vedere in pubblico cinque giorni dopo la nascita del bambino. A proposito, il nome del suo piccolo Anna lo tiene scrupolosamente segreto, come anche l'identità del padre.

Los Angeles, Anastasija Smirnova

© 2017, «New Day – Italia»