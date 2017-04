In Siberia è bruciata la più antica chiesa cattolica della Russia

Pubblicazioni del 04/20/17

Nel villaggio di Belostok, nella regione di Tomsk, è bruciata una chiesa cattolica di legno costruita dai coloni polacchi all'inizio del XX secolo. A quanto dicono gli abitanti del posto, la chiesa era funzionante ed era considerata la più antica chiesa cattolica in Russia.

Dalle informazioni del ministero delle Emergenze risulta che la notizia dell'incendio è arrivata alle quattro del mattino. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme abbastanza rapidamente, tuttavia il vecchio edificio di legno è bruciato completamente.

La chiesa di Sant'Andrea da Padova fu costruita nel 1908 dai polacchi. In epoca sovietica nell'edificio del tempio si trovavano dei magazzini e anche il club del villaggio. Negli anni Novanta la chiesa volevano demolirla, ma si riuscì a trovare degli sponsor dalla Germania e dalla Polonia, tanto che la chiesa venne spostata in un posto più in alto, restaurata e consacrata.

Secondo gli storici, la chiesa andata in cenere era la più antica in Russia tra quelle cattoliche. Oggi nel territorio della Federazione russa si è conservata solo un'altra chiesa simile nella regione di Irkutsk.

Tomsk, Zoja Oskolkova

