Pubblicazioni del 04/21/17

L'Ucraina pretende il ruolo di progenitrice del cinema dopo la Francia e l'India. Lo ha dichiarato lo sceneggiatore e regista ucraino Andrej Kokotjucha.

«A Hollywood hanno cominciato a girare film dopo l'Ucraina. Il cinema, com'è noto, è nato in Francia, con la scena sul Boulevard des Capucines dei fratelli Lumière. Poi si cominciò a girare film in India, non per niente poi hanno creato Bollywood. Dopodiché si iniziò a fare cinema nella città che oggi si chiama Dnepr ma che allora si chiamava Ekaterinoslav. Nella zona di Ekaterinoslav venne girato un blockbuster, come li chiamano oggi, con ben 40 comparse, che per allora erano moltissime. Un film d'azione sui cosacchi del Zaporož'e, uno studio privato. Nel 1911. E solo in seguito sulle colline di Hollywood. E poi contemporaneamente c'era la fabbrica del cinema di Odessa, e soltanto dopo i «kacapy» (soprannome scherzoso dei russi in Ucraina)» – ha dichiarato Kokotjucha, senza sapere o preferendo dimenticare che in Russia si iniziò a fare film fin dal 1896 e negli USA all'inizio del XX secolo esistevano già alcune decine di studi cinematografici.

Non va dimenticato che il regista ucraino si distingue regolarmente per le sue affermazioni odiose. In passato Kokotjucha aveva dichiarato che per vincere la guerra dei cervelli l'Ucraina avrebbe bisogno del completo isolamento mediatico.

Kiev, Liana Makoba

© 2017, «New Day – Italia»