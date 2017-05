Il casino di caccia dello zar russo in Turchia diventerà un hotel-boutique

Pubblicazioni del 05/01/17

Il casino di caccia di Nicola II nella provincia di Kars, nell'est della Turchia, verrà restaurato e trasformato in un hotel-boutique. L'edificio storico, costruito per l'ultimo zar russo, negli ultimi anni è stato lasciato in stato d'abbandono e si è sgretolato.

Del fatto che l'edifico verrà restaurato e trasformato in un albergo di lusso ne hanno raccontato all'amministrazione della provincia di Kars.

Il casino di caccia di Nicola II fu costruito alla fine del XIX secolo, quando la regione di Kars faceva parte dell'Impero russo in seguito alla guerra russo-turca del 1877-1878. L'edificio di 11 stanze venne costruito nel bosco con travi di pino senza neanche un chiodo. Per altro non ci sono testimonianze del fatto che l'imperatore abbia mai visitato il casino durante i suoi viaggi in Turchia.

Dopo che nel 1921 la regione di Kars, in seguito al Trattato di Mosca, venne restituita alla Turchia, l'edificio fu assegnato ai militari turchi e in seguito vi si stabilì un ristorante. In conseguenza del Trattato di Mosca venne trasmesso alla Direzione per la cultura e il turismo, tuttavia a causa di questioni economiche l'edificio non venne più utilizzato ed è così andato in rovina.

Ankara, Zoja Oskolkova

