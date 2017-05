Un quadro della collezione di Caterina II è stato battuto all'asta per 10 milioni di dollari

Pubblicazioni del 05/01/17

Una tela del pittore olandese del XVII secolo Govert Flinck è stato venduto all'asta per un prezzo tre volte maggiore del valore stimato. In passato il quadro «An Old Man at a Casement» venne acquistato dall'imperatrice Caterina la Grande per l'Ermitage.

Dapprima gli studiosi dell'arte ritennero che la tela appartenesse al pennello di Rembrandt. Nel 1764 il quadro venne comprato dal consigliere del re prussiano Federico il Grande, per poi in seguito passare nella collezione dell'Ermitage. Nel 1862 il capolavoro venne esposto a Mosca, dopodiché il quadro fu acquistato da Wilhelm Friedrich Mertens, che allora viveva a San Pietroburgo.

Gli specialisti di Christie's prima dell'asta avevano stimato il valore del quadro in 2-3 milioni di dollari. Alla fine «An Old Man at a Casement» è stato venduto per 10,32 milioni di dollari, si comunica sul sito della casa d'aste.

L'addetto stampa di Christie's Kathleen Kornelis ha confermato che in passato la tela fece parte della collezione di Caterina II di Russia. Il nome del nuovo proprietario non è stato rivelato.

San Pietroburgo, Zoja Berezina

