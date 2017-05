In Siberia si è tenuta una processione sulle barche contro i roditori (FOTO)

Pubblicazioni del 05/01/17

Nella regione di Omsk un'esondazione ha provocato un'invasione di roditori. Gli abitanti dei villaggi locali hanno fatto una processione sulle barche contro la piena e gli infestatori.

Le acque primaverili hanno allagato le case in alcuni villaggi. La piena del fiume ha inoltre provocato la comparsa in massa di roditori nei centri abitati. Nella diocesi locale hanno sottolineato come le bestiole provochino ingenti danni a coltivazioni e frutteti.

Nella speranza di domare la calamità, i parrocchiani di una chiesa hanno effettuato una processione. Parte di loro sono andati sul fiume con le barche con un'icona ortodossa, la parte rimanente è andata a piedi lungo la riva.

Foto: tara-eparhiya.ru

Ricordiamo che l'anno scorso i sacerdoti di questa provincia avevano organizzato un'analoga processione sulle barche per lottare contro le esondazioni.

Omsk, Svetlana Petrova

